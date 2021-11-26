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У Косово обстріляли шкільний автобус: є загиблі та поранені

Автор: Дмитрий Кузнецов

У Косово невідомі обстріляли шкільний автобус. В результаті нападу загинули двоє дітей і водій, ще дві дитини отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Gazeta Tema.

За її даними, по автобусу, який перевозив школярів у селі Глочані, невідомі відкрили вогонь. В результаті стрілянини загинули два учні і водій. Ще двоє дітей отримали поранення.

Зазначається, що поранені діти госпіталізовані. Їх стан медики оцінюють як Стабільний.

Нагадаємо, наприкінці вересня у США невідомий обстріляв автобусну зупинку зі школярами, загинув один підліток.

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Косово