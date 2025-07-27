Косово на межі безвладдя вперше з 2008 року: парламент провалив ключове голосування

Косово вперше з моменту здобуття незалежності у 2008 році постало перед безпрецедентною політичною невизначеністю.

Так, парламент країни пізно в суботу, 26 липня, в п'ятдесят четвертий раз не зміг обрати свого прем’єра, а це був крайній термін, встановлений Конституційним судом.

Дійсно, Конституційний суд зобов’язав парламентарів до 26 липня 2025 року або самостійно домовитись та визначитись з керівництвом держави, або суд ухвалить подальші рішення.

Справа в тому, що після парламентських виборів 9 лютого 2025 року партія Vetëvendosje (LVV), яку очолює прем’єр-міністр Альбін Курті, здобула 48 мандатів у 120-місному парламенті, а це надто мало для абсолютної більшості.

Аби затвердити законодавчий орган і перейти до формування уряду, необхідно мати 61 голос ЗА.

Таким чином, з 15 квітня парламентарі щодва дні збираються разом для вирішення проблеми, але не можуть ухвалити рішення, оскільки кандидатуру спікера, чинну міністерку юстиції Альбулену Хахіу, підтримують лише 57 голосів. Опозиція дану кандидатуру відкидає, а от альтернативну не пропонує.

Наразі готовність до компромісу вичерпана, а тому далі рішення за Конституційним судом. Швидше за все президентка Косово Вйоса Османі звернеться до суду щодо права на розпуск парламенту.

Зазначимо, що офіційні представники країн Заходу, включно з ЄС, неодноразово закликали політиків вирішити блокаду та провести реформу, щоб розблокувати фінансування за Планом розвитку Західних Балкан на 6 мільярдів євро.