Косово на грани безвластия впервые с 2008 года: парламент провалил ключевое голосование

Косово впервые с момента обретения независимости в 2008 году оказалось перед беспрецедентной политической неопределенностью.

Так, парламент страны поздно в субботу, 26 июля, в пятьдесят четвертый раз не смог избрать своего премьера, а это был крайний срок, установленный Конституционным судом.

Действительно, Конституционный суд обязал парламентариев до 26 июля 2025 года либо самостоятельно договориться и определиться с руководством государства, либо суд примет дальнейшие решения.

Дело в том, что после парламентских выборов 9 февраля 2025 года партия Vetëvendosje (LVV), которую возглавляет премьер-министр Альбин Курти, получила 48 мандатов в 120-местном парламенте, а это слишком мало для абсолютного большинства.

Чтобы утвердить законодательный орган и перейти к формированию правительства, необходимо иметь 61 голос ЗА.

Таким образом, с 15 апреля парламентарии каждые два дня собираются вместе для решения проблемы, но не могут принять решение, поскольку кандидатуру спикера, действующего министра юстиции Альбулену Хахиу, поддерживают лишь 57 голосов. Оппозиция данную кандидатуру отвергает, а вот альтернативную не предлагает.

Сейчас готовность к компромиссу исчерпана, а потому дальше решение за Конституционным судом. Скорее всего президент Косово Вйоса Османи обратится в суд относительно права на роспуск парламента.

Отметим, что официальные представители стран Запада, включая ЕС, неоднократно призывали политиков решить блокаду и провести реформу, чтобы разблокировать финансирование по Плану развития Западных Балкан на 6 миллиардов евро.