Сербия и Косово возобновили переговоры о примирении

Посредником в переговорном процессе выступает Евросоюз

Сербия возобновила переговоры при посредничестве ЕС относительно улучшения отношений с Косово. Об этом сообщает РТС.

Как сообщается, президент Сербии Александар Вучич провел переговоры с лидером Косово Хашимом Тачи в Брюсселе при посредничестве высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерики Могерини.

В ходе беседы стороны обсудили много важных вопросов и договорились о мирном решении проблем, взаимном уважении, чтобы гарантировать безопасность для граждан.

"Я не оптимист, но мы начали обсуждать те вопросы, которые я считаю очень важными", - сказал Вучич, отметив, что обратится к нации, когда увидит перспективу компромиссного решения.

Сербский лидер добавил, что не будет подписывать окончательное соглашение без "решения народа".

В свою очередь, Тачи после встречи заявил, что речь идет о попытке достижения окончательного соглашения, которое будет приемлемым как для Косово, так и Сербии.

"Это была тяжелая встреча, непростая, но положительно, что смотрим в будущее на пользу обеих стран. Мы пришли к выводу, что достижение окончательного соглашения о полной нормализации отношений между Косово и Сербией в интересах обеих сторон и региона", - сказал он.

Тачи считает, что страны многое теряют, оставаясь изолированными и не имея возможности присоединиться к Евросоюзу.

"Мы не должны быть заложниками мифов прошлого, а жить в нынешней реальности и видеть будущее обеих стран. Сегодня в Косово и Сербии патриотизмом является не оплакивание прошлого, а достижение мира и соглашения о примирении", - убежден Тачи.

Напомним, Европейская комиссия намерена значительно ускорить вступление в Евросоюз шести западнобалканских стран, в частности, Сербия и Черногория могут стать частью союза к 2025 году.