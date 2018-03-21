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Інтерв'ю

У Косово депутати застосували сльозогінний газ у залі парламенту

НовиниПолітика    21.03.2018 - 17:58
Фото: інцидент у пардаменті Косово (twitter.com/PrishtInsight)
Фото: інцидент у пардаменті Косово (twitter.com/PrishtInsight)

Інцидент відбувся під час голосування про демаркацію кордону з Чорногорією

Опозиційні депутати самопроголошеної республіки Косово застосували сльозогінний газ в залі під час голосування за угоду про визнання лінії державного кордону з Чорногорією. Про це повідомляє Reuters.

Інцидент відбувся сьогодні, 21 березня. Таким чином депутати опозиції мали намір заблокувати обговорення та голосування.

 

Фото: інцидент у парламенті Косово (facebook.com/Bashkim Prishtina)

У зв'язку з інцидентом голова Асамблеї Республіки Косово Кадрі Веселі оголосив перерву у засіданні на 10 хвилин, щоб провітрити приміщення. Однак, коли депутати почали повертатися, було випущено більше сльозогінного газу.

Посол США в Косово Грег Делаві у коментарі журналістам заявив: "Це не повинно відбуватися в європейській країні. Сльозоточивий газ - це не по-європейськи".

Комісар ЄС з питань розширення Йоганнес Хан також осудив подібні дії.

Нагадаємо, це не перша спроба проголосувати за демаркацію кордону з Чорногорією.

20 лютого уряд Косова закликав парламент проголосувати за нову версію угоди про демаркацію кордону з Чорногорією.

Однак, опозиційні партії Косова продовжують відкидати підписану в 2015 році угоду, заявляючи, що через неї  країна втратить території, при цьому міжнародні експерти переконують, що цього не станеться.

У Європейському союзі заявляють, що Косово має ратифікувати угоду про демаркацію кордону з Чорногорією як попередню умову, щоб громадяни Косова змогли вільно подорожувати в межах безвізової туристичної зони, відомої як Шенген.

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Теги: Черногория, кордон, слезоточивый газ, Косово
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