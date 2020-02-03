В Косово через чотии месяца после выборов сформировали правительство

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Соглашение подписано 2 февраля

Две крупнейшие партии Косово подписали соглашение о формирования нового правительства примерно через четыре месяца после того, как здесь состоялись внеочередные всеобщие выборы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Соглашение 2 февраля подписали Альбин Курти, лидер левонационалистической партии "Самоопределение", и Иса Мустафа, председатель правоцентристской консервативной партии "Демократическая лига Косово".

Эти партии набрали больше всего голосов на внеочередных выборах, состоявшихся в Косово 6 октября.

Переговоры о формировании коалиции были заблокированы в течение нескольких месяцев споров вокруг распределения должностей в правительстве.

Согласно достигнутым договоренностям, правительство будет состоять из 15 министров, "Самоопределения" и "Демократическая лига Косово" назначат по шесть министров. Остальные три должности займут представители этнических меньшинств.

Ранее президент Косово Хашим Тачи выдвинул кандидатуру Альбина Курти на должность следующего премьер-министра страны.

РБК-Украина писало, что суд в Косово объявил приговоры восьмерым этническим албанцам, которых признали виновными в покушении на убийство бывшего политика и планировании убийства президента и премьер-министра страны в 2017 году.