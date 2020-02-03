У Косові через чотии місяці після виборів сформували уряд

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Угода підписана 2 лютого

Дві найбільші партії Косова підписали угоду про формування нового уряду приблизно через чотири місяці після того, як тут відбулися позачергові загальні вибори. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Угоду 2 лютого підписали Альбін Курті, лідер лівонаціоналістичної партії "Самовизначення", і Іса Мустафа, голова правоцентристської консервативної партії "Демократична ліга Косова".

Ці партії набрали найбільше голосів на позачергових виборах, що відбулися в Косові 6 жовтня.

Переговори про формування коаліції були заблоковані упродовж кількох місяців через суперечку довкола розподілу посад в уряді.

Згідно з досягнутими домовленостями, уряд складатиметься з 15 міністрів, "Самовизначення"і "Демократична ліга Косова" призначать по шість міністрів. Решту три посади обіймуть представники етнічних меншин.

Раніше президент Косово Хашим Тачі висунув кандидатуру Альбіна Курті на посаду наступного прем'єр-міністра країни.

РБК-Україна писало, що суд у Косово оголосив вироки вісьмом етнічним албанцям, яких визнали винними в замаху на вбивство колишнього політика та плануванні вбивства президента та прем’єр-міністра країни у 2017 році.