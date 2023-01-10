Косово буде одним із господарів навчань НАТО "Захисник Європи 2023"

Міністр оборони частково визнаного Косово Арменд Мехай заявив, що Приштина буде одним із господарів цьогорічних навчань НАТО "Захисник Європи 2023".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на його заяву в Facebook.

"Планова команда FSK разом з командою сил США та інших союзних сил проводять фінальну чотириденну конференцію з планування навчань "23" в Будапешті, Угорщина", - сказав міністр.

"Сили безпеки Косово пліч-о-пліч з силами США та інших союзників завершують етап планування спільних навчань "Захисник-Європа 23", - сказав Мехай.

Нагадаємо, влада Косова закликала збільшити чисельність військ НАТО у частково визнаній державі на тлі чергового загострення конфлікту з Сербією.

Як відомо, у північній частині частково визнаного Косова у грудні спостерігалася неспокійна ситуація. Серби почали блокувати дороги та будувати барикади. Також там сталися сутички із поліцією.

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