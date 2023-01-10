UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Косово буде одним із господарів навчань НАТО "Захисник Європи 2023"

Фото: Косово буде одним із господарів навчань НАТО "Захисник Європи 2023" (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Міністр оборони частково визнаного Косово Арменд Мехай заявив, що Приштина буде одним із господарів цьогорічних навчань НАТО "Захисник Європи 2023".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на його заяву в Facebook.

Сьогодні, 10 січня,

"Сили безпеки Косово пліч-о-пліч з силами США та інших союзників завершують етап планування спільних навчань "Захисник-Європа 23", - сказав Мехай.

"Планова команда FSK разом з командою сил США та інших союзних сил проводять фінальну чотириденну конференцію з планування навчань "23" в Будапешті, Угорщина", - сказав міністр.

Нагадаємо, влада Косова закликала збільшити чисельність військ НАТО у частково визнаній державі на тлі чергового загострення конфлікту з Сербією.

Як відомо, у північній частині частково визнаного Косова у грудні спостерігалася неспокійна ситуація. Серби почали блокувати дороги та будувати барикади. Також там сталися сутички із поліцією.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТОСполучені Штати АмерикиКосово