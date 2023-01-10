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Косово будет одним из хозяев учений НАТО "Защитник Европы 2023"

Фото: Косово будет одним из хозяев учений НАТО "Защитник Европы 2023" (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Министр обороны частично признанного Косово Арменд Мехай заявил, что Приштина будет одним из хозяев нынешних учений НАТО "Защитник Европы 2023".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в Facebook.

Сегодня, 10 января,

"Силы безопасности Косово бок о бок с силами США и других союзников завершают этап планирования совместных учений "Защитник-Европа 23", - сказал Мехай.

"Плановая команда FSK вместе с командой сил США и других союзных сил проводят финальную четырехдневную конференцию по планированию учений " 23" в Будапеште, Венгрия", - сказал министр.

Напомним, власти Косово призвали увеличить численность войск НАТО в частично признанном государстве на фоне очередного обострения конфликта с Сербией.

Как известно, в северной части частично признанного Косово в декабре наблюдалась неспокойная ситуация. Сербы начали блокировать дороги и строить баррикады. Также там произошли столкновения с полицией.

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НАТОСоединенные Штаты АмерикиКосово