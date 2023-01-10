Косово будет одним из хозяев учений НАТО "Защитник Европы 2023"

Министр обороны частично признанного Косово Арменд Мехай заявил, что Приштина будет одним из хозяев нынешних учений НАТО "Защитник Европы 2023".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в Facebook.

"Плановая команда FSK вместе с командой сил США и других союзных сил проводят финальную четырехдневную конференцию по планированию учений " 23" в Будапеште, Венгрия", - сказал министр.

"Силы безопасности Косово бок о бок с силами США и других союзников завершают этап планирования совместных учений "Защитник-Европа 23", - сказал Мехай.

Напомним, власти Косово призвали увеличить численность войск НАТО в частично признанном государстве на фоне очередного обострения конфликта с Сербией.

Как известно, в северной части частично признанного Косово в декабре наблюдалась неспокойная ситуация. Сербы начали блокировать дороги и строить баррикады. Также там произошли столкновения с полицией.

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