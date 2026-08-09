У Косові прем'єра закидали яйцями просто під час засідання парламенту (відео)

Напруга в сесійній залі посилилася після того, як Курті запропонував відкласти установче засідання. Прем'єр заявив, що йому потрібно більше часу для переговорів із політичними силами перед висуванням кандидатури на посаду спікера парламенту.

Після цього Курті зайняв своє місце. Тоді до нього підійшла депутатка від партії "Альянс" Тіме Кадріяй. Вона дістала з сумки яйця та кілька разів жбурнула їх у прем'єра.

Під час інциденту депутатка кричала: "Ганьба, ганьба". Після цього засідання парламенту було зірвано.

Інцидент із Курті привернув увагу міжнародних медіа. Зокрема, видання The Guardian опублікувало відео події під заголовком "Депутат з Косова кидає яйця в прем'єр-міністра".

Косово вже майже два роки перебуває у політичному глухому куті. Суперечки між політичними силами ускладнюють формування та роботу парламенту.