У Косові почали розгортати додаткові сили НАТО

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАТО .

"Підкріплення НАТО почало прибувати до Косова в понеділок після неспровокованого і неприйнятного насильства, унаслідок якого минулого тижня в сутичках було поранено 30 миротворців КФОР", - ідеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що близько 500 турецьких військовослужбовців із 65-ї механізованої піхотної бригади Туреччини складуть основну частину підкріплення НАТО.

"Турецький батальйон спочатку розмістять у таборі Султан Мурат, і він дислокуватиметься в Косово стільки, скільки буде потрібно. Додатковий батальйон резервних сил НАТО також приведений у стан підвищеної готовності, щоб бути розгорнутим у разі потреби", - йдеться в повідомленні.

Конфлікт у Косові

Нещодавно в муніципалітетах, розташованих на півночі Косова, відбулися вибори. Етнічні серби вирішили не брати участі в них, і в підсумку явка становила лише 4%. У результаті цього, мерами стали представники етнічної албанської громади. У зв'язку з цим у країні виникли великі масові протести, а відносини між Косово і Сербією значно погіршилися.

Під час одного з протестів почалися сутички з миротворцями НАТО, що призвело до того, що Північноатлантичний альянс закликав усі сторони припинити насильство і звернутися до діалогу. Згодом, НАТО вирішило відправити ще один загін миротворців до цієї країни.

Подробиці про новий конфлікт у Косові та його причини - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Миротворча місія НАТО у Косові

НАТО керує миротворчою операцією в Косово з 1999 року на підтримку міжнародних зусиль зі зміцнення стабільності в регіоні.

Місія КФОР полягає в підтримці спокійної та безпечної обстановки і свободи пересування для всіх громад, які проживають у Косово, відповідно до мандата, передбаченого Резолюцією 1244 Ради Безпеки ООН.

Нині до складу КДК входять понад 4 200 військовослужбовців, наданих 27 союзниками і партнерами НАТО.

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