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В космосе зафиксировали очень мощный взрыв

Новости » Происшествия     29.02.2020 - 16:50
В космосе зафиксировали очень мощный взрыв
Фото: сверхмощный взрыв в космосе (www.eurekalert.org)

Взрыв самый мощный со времен Большого взрыва

Ученые зафиксировали в космосе колоссальный взрыв, сила которого в 5 раз больше самого мощного из зафиксированных до этого. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на EurekAlert.

Взрыв произошел в надмасивній черной дыре в центре галактики, находящейся за сотни миллионов световых лет.

Энергия этого взрыва была в 5 раз больше, чем зафиксировано в предыдущем рекорде.

"Ученые, которые изучают далекие галактики, зафиксировали взрыв, крупнейший по мощности со времен Большого взрыва", - пишет издание.

Ранее сообщалось, что в космосе обнаружили звездную систему-вампира после супер-взрыва. Она состоит из белой карликовой звезды, которая "поедает" своего коричневого спутника, масса которого меньше примерно в десять раз.

Напомним, специалисты NASA с помощью специального оборудования и телескопов зафиксировали в дальнем космосе удивительное явление.

По словам экспертов, в космическом пространстве произошел мощный взрыв звезды в результате которого образовалась гигантская туча, похожая на человеческую руку.

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