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У космосі зафіксували дуже потужний вибух

Новини » Надзвичайні події     29.02.2020 - 16:50
У космосі зафіксували дуже потужний вибух
Фото: надпотужний вибух у космосі (www.eurekalert.org)

Вибух найбільший за потужністю з часів Великого вибуху

Науковці зафіксували у космосі колосальний вибух, сила якого у 5 разів більша найпотужнішого із зафіксованих до цього. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на EurekAlert.

Вибух стався у надмасивній чорній дірі у центрі галактики, що знаходиться за сотні мільйонів світлових років.

Енергія цього вибуху була у 5 разів більше, ніж зафіксовано у попередньому рекорді.

"Вчені, що вивчають далекі галактики, зафіксували вибух, найбільший за потужністю з часів Великого вибуху", - пише видання.

Раніше повідомлялося, що у космосі виявили зоряну систему-вампіра після супер-вибуху. Вона складається з білої карликової зірки, яка "поїдає" свого коричневого супутника, маса якого менше приблизно в десять разів.

Нагадаємо, фахівці NASA за допомогою спеціального обладнання та телескопів зафіксували в далекому космосі дивовижне явище.

За словами експертів, в космічному просторі стався потужний вибух зірки, в результаті якого утворилася гігантська хмара, схожа на людську руку.

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