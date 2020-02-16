У космос запустили американо-українську ракету із вантажним кораблем

Фото: запуск ракети "Антарес" (screen/youtube-Space Videos)

Корабель доставить на МКС корисний вантаж

Успішний запуск ракети-носія середнього класу "Антарес" американсько-українського виробницта відбувся у Центрі космічних польотів на острові Уоллопс (штат Вірджинія, США). Про це передає РБК-Україна із посиланням на прес-службу держпідприємства "Конструкторське бюро "Південне".

Зазначається, що 15 лютого о 22:21 за київським часом (15:21 за північноамериканським східним часом) ракета вивела на орбіту 13-й автоматичний вантажний корабель Cygnus, який має доставити на МКС корисний вантаж масою 3750 кг на замовлення NASA.

"Ракета-носій складається з двох ступенів та космічного вантажного корабля Cygnus (третій ступінь). Основну конструкцію першого ступеня "Антарес" розробило КБ "Південне", а виготовило ВО "Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова" у кооперації з українськими підприємствами "Хартрон-АРКОС" (Харків), "Київприлад" (Київ), "Хартрон-ЮКОМ" (Запоріжжя), "ЧЕЗАРА", "РАПІД" (Чернігів) та ін.", - зазначили у прес-службі бюро.

Нагадаємо, нещодавно Японія провела успішний запуск ракети із супутником, призначеним для збирання розвідувальних даних.