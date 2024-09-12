UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Космічні туристи вперше в історії вийшли у відкритий космос (відео)

Фото: космічні туристи вперше в історії вийшли у відкритий космос (скрін з відео)
Автор: Тетяна Степанова

Двоє непрофесійних астронавтів SpaceX у рамках місії Polaris Dawn у четвер, 12 вересня, здійснили перший у світі вихід у відкритий космос. Це сталося на третій день п’ятиденної подорожі на навколоземну орбіту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, екіпаж з чотирьох астронавтів під час космічної подорожі на орбіту досяг висоти приблизно 730 км над Землею.  Весь процес тривав 1 годину 46 хвилин.

Двоє членів екіпажу вирушили по одному, кожен провів близько 10 хвилин поза межами капсули Crew Dragon у формі гумової краплі на прив’язі, оскільки SpaceX знову вдалося розширити межі комерційних космічних польотів.

Спочатку за межі корабля вийшов американський бізнесмен Джаред Айзекман. За ним у відкритий космічний простір відправилася інженер компанії SpaceX Сара Гілліс.

Ще двоє членів екіпажу Скотт Потіт і Анна Менон спостерігали зсередини.

У прямому ефірі місія випробувала новаторське обладнання, включаючи тонкі скафандри та процес повної розгерметизації кабіни корабля Crew Dragon - технологію, яку Ілон Маск сподівається просунути для амбітних майбутніх приватних місій на Марс.

Нагадаємо, раніше генеральний директор SpaseX Ілон Маск заявляв, що польоти на Марс незабаром можуть стати реальністю. Висадка перших людей може відбутися вже через чотири роки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
SpaceX