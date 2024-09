Космические туристы впервые в истории вышли в открытый космос (видео)

Как сообщается, экипаж из четырех астронавтов во время космического путешествия на орбиту достиг высоты примерно 730 км над Землей. Весь процесс продолжался 1 час 46 минут.

Двое членов экипажа отправились по одному, каждый провел около 10 минут вне капсулы Crew Dragon в форме резиновой капли на привязи, поскольку SpaceX снова удалось расширить границы коммерческих космических полетов.

Сначала за пределы корабля вышел американский бизнесмен Джаред Айзекман. За ним в открытое космическое пространство отправилась инженер компании SpaceX Сара Гиллис.

Еще два члена экипажа Скотт Потит и Анна Менон наблюдали изнутри.

В прямом эфире миссия опробовала новаторское оборудование, включая тонкие скафандры и процесс полной разгерметизации кабины корабля Crew Dragon - технологию, которую Илон Маск надеется продвинуть для амбициозных будущих частных миссий на Марс.

Commander @rookisaacman has egressed Dragon