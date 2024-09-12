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Космічні туристи вперше в історії вийшли у відкритий космос (відео)

Четвер 12 вересня 2024 21:43
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Космічні туристи вперше в історії вийшли у відкритий космос (відео) Фото: космічні туристи вперше в історії вийшли у відкритий космос (скрін з відео)
Автор: Тетяна Степанова

Двоє непрофесійних астронавтів SpaceX у рамках місії Polaris Dawn у четвер, 12 вересня, здійснили перший у світі вихід у відкритий космос. Це сталося на третій день п’ятиденної подорожі на навколоземну орбіту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, екіпаж з чотирьох астронавтів під час космічної подорожі на орбіту досяг висоти приблизно 730 км над Землею. Весь процес тривав 1 годину 46 хвилин.

Двоє членів екіпажу вирушили по одному, кожен провів близько 10 хвилин поза межами капсули Crew Dragon у формі гумової краплі на прив’язі, оскільки SpaceX знову вдалося розширити межі комерційних космічних польотів.

Спочатку за межі корабля вийшов американський бізнесмен Джаред Айзекман. За ним у відкритий космічний простір відправилася інженер компанії SpaceX Сара Гілліс.

Ще двоє членів екіпажу Скотт Потіт і Анна Менон спостерігали зсередини.

У прямому ефірі місія випробувала новаторське обладнання, включаючи тонкі скафандри та процес повної розгерметизації кабіни корабля Crew Dragon - технологію, яку Ілон Маск сподівається просунути для амбітних майбутніх приватних місій на Марс.

Нагадаємо, раніше генеральний директор SpaseX Ілон Маск заявляв, що польоти на Марс незабаром можуть стати реальністю. Висадка перших людей може відбутися вже через чотири роки.

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