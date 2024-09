Космічні туристи вперше в історії вийшли у відкритий космос (відео)

Як повідомляється, екіпаж з чотирьох астронавтів під час космічної подорожі на орбіту досяг висоти приблизно 730 км над Землею. Весь процес тривав 1 годину 46 хвилин.

Двоє членів екіпажу вирушили по одному, кожен провів близько 10 хвилин поза межами капсули Crew Dragon у формі гумової краплі на прив’язі, оскільки SpaceX знову вдалося розширити межі комерційних космічних польотів.

Спочатку за межі корабля вийшов американський бізнесмен Джаред Айзекман. За ним у відкритий космічний простір відправилася інженер компанії SpaceX Сара Гілліс.

Ще двоє членів екіпажу Скотт Потіт і Анна Менон спостерігали зсередини.

У прямому ефірі місія випробувала новаторське обладнання, включаючи тонкі скафандри та процес повної розгерметизації кабіни корабля Crew Dragon - технологію, яку Ілон Маск сподівається просунути для амбітних майбутніх приватних місій на Марс.

Commander @rookisaacman has egressed Dragon and is going through the first of three suit mobility tests that will test overall hand body control, vertical movement with Skywalker, and foot restraint pic.twitter.com/XATJQhLuIZ