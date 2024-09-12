Космічні туристи вперше в історії вийшли у відкритий космос (відео)
Двоє непрофесійних астронавтів SpaceX у рамках місії Polaris Dawn у четвер, 12 вересня, здійснили перший у світі вихід у відкритий космос. Це сталося на третій день п’ятиденної подорожі на навколоземну орбіту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Як повідомляється, екіпаж з чотирьох астронавтів під час космічної подорожі на орбіту досяг висоти приблизно 730 км над Землею. Весь процес тривав 1 годину 46 хвилин.
Двоє членів екіпажу вирушили по одному, кожен провів близько 10 хвилин поза межами капсули Crew Dragon у формі гумової краплі на прив’язі, оскільки SpaceX знову вдалося розширити межі комерційних космічних польотів.
Спочатку за межі корабля вийшов американський бізнесмен Джаред Айзекман. За ним у відкритий космічний простір відправилася інженер компанії SpaceX Сара Гілліс.
Ще двоє членів екіпажу Скотт Потіт і Анна Менон спостерігали зсередини.
У прямому ефірі місія випробувала новаторське обладнання, включаючи тонкі скафандри та процес повної розгерметизації кабіни корабля Crew Dragon - технологію, яку Ілон Маск сподівається просунути для амбітних майбутніх приватних місій на Марс.
Commander @rookisaacman has egressed Dragon and is going through the first of three suit mobility tests that will test overall hand body control, vertical movement with Skywalker, and foot restraint pic.twitter.com/XATJQhLuIZ— SpaceX (@SpaceX) September 12, 2024
Нагадаємо, раніше генеральний директор SpaseX Ілон Маск заявляв, що польоти на Марс незабаром можуть стати реальністю. Висадка перших людей може відбутися вже через чотири роки.
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