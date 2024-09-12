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Космические туристы впервые в истории вышли в открытый космос (видео)

Четверг 12 сентября 2024 21:43
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Космические туристы впервые в истории вышли в открытый космос (видео) Фото: космические туристы впервые в истории вышли в открытый космос (скрин из видео)
Автор: Татьяна Степанова

Двое непрофессиональных астронавтов SpaceX в рамках миссии Polaris Dawn в четверг, 12 сентября, совершили первый в мире выход в открытый космос. Это произошло на третий день пятидневного путешествия на околоземную орбиту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, экипаж из четырех астронавтов во время космического путешествия на орбиту достиг высоты примерно 730 км над Землей. Весь процесс продолжался 1 час 46 минут.

Двое членов экипажа отправились по одному, каждый провел около 10 минут вне капсулы Crew Dragon в форме резиновой капли на привязи, поскольку SpaceX снова удалось расширить границы коммерческих космических полетов.

Сначала за пределы корабля вышел американский бизнесмен Джаред Айзекман. За ним в открытое космическое пространство отправилась инженер компании SpaceX Сара Гиллис.

Еще два члена экипажа Скотт Потит и Анна Менон наблюдали изнутри.

В прямом эфире миссия опробовала новаторское оборудование, включая тонкие скафандры и процесс полной разгерметизации кабины корабля Crew Dragon - технологию, которую Илон Маск надеется продвинуть для амбициозных будущих частных миссий на Марс.

Напомним, ранее генеральный директор SpaseX Илон Маск заявлял, что полеты на Марс в скором времени могут стать реальностью. Высадка первых людей может произойти уже через четыре года.

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