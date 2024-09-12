Космические туристы впервые в истории вышли в открытый космос (видео)
Двое непрофессиональных астронавтов SpaceX в рамках миссии Polaris Dawn в четверг, 12 сентября, совершили первый в мире выход в открытый космос. Это произошло на третий день пятидневного путешествия на околоземную орбиту.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Как сообщается, экипаж из четырех астронавтов во время космического путешествия на орбиту достиг высоты примерно 730 км над Землей. Весь процесс продолжался 1 час 46 минут.
Двое членов экипажа отправились по одному, каждый провел около 10 минут вне капсулы Crew Dragon в форме резиновой капли на привязи, поскольку SpaceX снова удалось расширить границы коммерческих космических полетов.
Сначала за пределы корабля вышел американский бизнесмен Джаред Айзекман. За ним в открытое космическое пространство отправилась инженер компании SpaceX Сара Гиллис.
Еще два члена экипажа Скотт Потит и Анна Менон наблюдали изнутри.
В прямом эфире миссия опробовала новаторское оборудование, включая тонкие скафандры и процесс полной разгерметизации кабины корабля Crew Dragon - технологию, которую Илон Маск надеется продвинуть для амбициозных будущих частных миссий на Марс.
Commander @rookisaacman has egressed Dragon і ходить через перший трьоме пунктом mobility tests , що буде випробування overall hand body control, vertical moving with Skywalker, и останки pic.twitter.com/XATJQhLuIZ — SpaceX (@Space
Напомним, ранее генеральный директор SpaseX Илон Маск заявлял, что полеты на Марс в скором времени могут стать реальностью. Высадка первых людей может произойти уже через четыре года.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.