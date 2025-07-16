Космічні перегони. SpaceX вивела на орбіту супутники конкурента Starlink: подробиці

Початок Amazon

Як повідомляє SpaceX, ракета Falcon 9 вивела на орбіту 24 супутники в рамках нової місії проекту Kuiper. Запуск було здійснено з космодрому на мисі Канаверал (Флорида) о 9:30 ранку за київським часом у середу.

Хоча Amazon перебуває на початковому етапі реалізації своєї супутникової програми (з квітня було виведено тільки 54 супутники), у компанії амбітні плани.

Водночас Starlink від SpaceX вже розгорнув понад 7000 супутників, надаючи інтернет-сервіс більш ніж 5 мільйонам користувачів по всьому світу з моменту запуску в 2019 році.

Спочатку Amazon використовувала ракети Atlas V від United Launch Alliance (ULA) для двох перших запусків. Однак за умовами ліцензії компанія зобов'язана розмістити половину із запланованих 3200 супутників до кінця липня 2026 року, а решту - до липня 2029 року.

Порушення термінів може спричинити втрату ключових дозволів, хоча експерти вважають, що Amazon, найімовірніше, отримає продовження, якщо доведе об'єктивні причини затримок.

Хто допоможе Amazon вивести супутники

Через стислі терміни компанія залучила одразу кількох підрядників для запусків: окрім SpaceX і ULA, супутники Kuiper найближчими місяцями та роками також виводитимуть Arianespace і Blue Origin - остання належить засновнику Amazon Джеффу Безосу.

Ця співпраця виглядає незвично: SpaceX фактично допомагає прискорити розвиток прямого конкурента - проекту Amazon. Усе це відбувається на тлі посилення глобальних перегонів за лідерство у сфері орбітального інтернету.