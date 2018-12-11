Космический зонд во второй раз в истории вышел в межзвездное пространство

Фото: зонд Voyager 2 (twitter.com/IFLScience)

Приборы зонда смогут передавать на Землю необходимые данные

Национальная администрация аэронавтики и космоса Соединенных Штатов (NASA) сообщило, что второй раз за всю историю рукотворный объект смог достичь межзвездного пространства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу NASA.

Сообщается, что космический зонд Voyager 2 смог выйти за пределы защитной оболочки из частиц и магнитных полей, которые образованы Солнцем - гелиосферы. Это же расстояние Voyager 1 смог достичь в 2012 году, однако вторая модель оснащена специальными приборами, которые смогут передавать первые за историю данные о природе этого входа до межзвездного пространства.

В NASA сообщают, что сейчас Voyager 2 находится на расстоянии около 18 млрд километров от Земли. Члены миссии поддерживают связь с зондом, но для дохождения сигнала до Земли ему необходимо 16,5 часов.

Ученый проекта Voyager Эд Стоун сообщил, что им еще придется многое узнать о регионе межзвездного пространства, который находится сразу за пределами гелиосфери.

Напомним, зонд InSight на Марсе сделал первые снимки окрестностей. Зонд InSight на Марсе провел тестовые включения приборов, а также приступил к съемке окрестностей.