Космічний зонд вдруге в історії вийшов у міжзоряний простір

Фото: зонд Voyager 2 (twitter.com/IFLScience)

Прилади зонду зможуть передавати на Землю необхідні дані

Національна адміністрація аеронавтики і космосу Сполучених Штатів (NASA) повідомило, що вдруге за всю історію рукотворний об’єкт зміг досягнути міжзоряного простору. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу NASA.

Повідомляється, що космічний зонд Voyager 2 зміг вийти за межі захисної оболонки з частинок і магнітних полів, які утворені Сонцем - геліосфери. Цю ж відстань Voyager 1 зміг досягти у 2012 році, однак друга модель оснащена спеціальними приладами, які зможуть передавати перші за історію дані про природу цього входу до міжзоряного простору.

У NASA повідомляють, що наразі Voyager 2 знаходиться на відстані близько 18 млрд кілометрів від Землі. Члени місії підтримують з зондом зв’язок, але для доходження сигналу до Землі йому необхідно 16,5 годин.

Науковець проекту Voyager Ед Стоун повідомив, що їм ще доведеться багато дізнатись про регіон міжзоряного простору, який знаходиться одразу за межами геліосфери.

Нагадаємо, зонд InSight на Марсі зробив перші знімки околиць. Зонд InSight на Марсі провів тестові включення приладів, а також приступив до зйомки околиць.