Космический турист Blue Origin погиб при крушении самолета

По данным Федерального управления гражданской авиации США, самолет Cessna-172, которым управлял де Ври, направлялся из аэропорта округа Эссекс в аэропорт округа Сассекс. В ходе полета, примерно в 15:00 по местному времени, самолет был объявлен без вести пропавшим.

Впоследствии выяснилось, что Cessna-172 потерпел крушение в лесистой местности рядом с озером Кема в штате Нью Джерси. Помимо Глена в самолете находился пассажир - 54-летний Томас Фишер.

"Мы разбиты известием о неожиданной гибели Глена де Ври. Он привнес так много жизненной энергии в работу компании и для своих товарищей по полету. Его страстью к полетам, благотворительной деятельностью и увлеченностью делом будут восхищаться", - говорится в публикации.

Запуск многоразового корабля состоялся 13 октября в 10.50. New Shepard совершил успешную посадку. На борту корабля находился 90-летний актер Уильям Шетнер, исполнивший роль капитана Кирка в сериале "Звездный путь" (Star Trek, 1966-1969). Также в составе экипажа были вице-президент американской аэрокосмической корпорации Blue Origin по миссиям и полетам Одри Пауэрс, экс-инженер NASA Крис Бошуайзен и американский бизнесмен Глен де Врайс.