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Космічний корабель Crew Dragon-3 зістикувався з МКС

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П'ятниця 12 листопада 2021 04:55
Космічний корабель Crew Dragon-3 зістикувався з МКС Фото: космічний корабель Crew Dragon-3 зістикувався з МКС (nasa.gov)
Автор: Анна Полисученко

Космічний корабель Crew Dragon-3 компанії SpaceX зістикувався з Міжнародною космічною станцією (МКС). Місія астронавтів триватиме до квітня 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NASA.

Стиковка сталася 11 листопада о 6:32 за часом східного узбережжя США (12 листопада о 1:32 за Києвом) через 21 годину після запуску корабля.

До складу екіпажу Crew Dragon-3 входять астронавти NASA Раджа Чарі (командир місії), Том Маршберн (пілот) і Кайла Беррон, астронавт Європейського космічного агентства (ESA) Маттіас Маурер.

Раніше ми писали, що астронавти SpaceX повернулися на Землю після піврічної місії.

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