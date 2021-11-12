Космічний корабель Crew Dragon-3 зістикувався з МКС
Космічний корабель Crew Dragon-3 компанії SpaceX зістикувався з Міжнародною космічною станцією (МКС). Місія астронавтів триватиме до квітня 2022 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NASA.
Стиковка сталася 11 листопада о 6:32 за часом східного узбережжя США (12 листопада о 1:32 за Києвом) через 21 годину після запуску корабля.
До складу екіпажу Crew Dragon-3 входять астронавти NASA Раджа Чарі (командир місії), Том Маршберн (пілот) і Кайла Беррон, астронавт Європейського космічного агентства (ESA) Маттіас Маурер.
Four new astronauts through the hatch and seven crewmembers total on the @Space_Station!— NASA (@NASA) November 12, 2021
After almost exactly a day from launch, #Crew3 is aboard the orbiting laboratory. pic.twitter.com/QJoBUsJcsj
Раніше ми писали, що астронавти SpaceX повернулися на Землю після піврічної місії.