Космический грузовик SpaceX доставит 2 тонны продовольствия на МКС

Космический грузовик американской компании SpaceX Cargo Dragon доставит на Международную космическую станцию (МКС) две тонны продовольствия, а также оборудование и материалы для проведения научных экспериментов на станции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NASA.

Сообщается, что запуск состоялся 6 марта на мысе Канаверал в США. Стыковка с МКС запланирована на 9 марта. Ракета-носитель уже вернулась на Землю и села на платформу в Тихом океане. Cargo Dragon должен вернутся на Землю с результатами исследований 9 апреля.

Для SpaceX это был двадцатый успешный запуск Cargo Dragon в рамках контракта с NASA. Это единственный космический корабль для поставок на станцию, который способен возвращать грузы на Землю.

Напомним, в конце декабря 2019 года гузовой космический корабль Dragon компании SpaceX состыковался с модулем "Гармония" Международной космической станции в 7:47 по восточному времени США. Dragon стартовал с космодрома на мысе Канаверал во Флориде 6 декабря. Грузовик пробудет пристыкованным к станции до первых чисел января, после чего вернется на Землю.

Dragon - многоразовый беспилотный грузовой космический корабль, который разработан в рамках программы COTS для доставки полезных грузов на орбиту и возвращения на Землю.