Космічна вантажівка SpaceX доставить 2 тонни продовольства на МКС

Космічна вантажівка американської компанії SpaceX Cargo Dragon доставить на Міжнародну космічну станцію (МКС) дві тонни продовольства, а також обладнання та матеріали для проведення наукових експериментів на станції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NASA.

Повідомляється, що запуск відбувся 6 березня на мисі Канаверал в США. Стиковка з МКС запланована на 9 березня. Ракета-носій вже повернулася на Землю і села на платформу в Тихому океані. Cargo Dragon повинен повернуться на Землю з результатами досліджень 9 квітня.

Для SpaceX це був двадцятий успішний запуск Cargo Dragon в рамках контракту з NASA. Це єдиний космічний корабель для поставок на станцію, який здатний повертати вантажі на Землю.

Нагадаємо, в кінці грудня 2019 року гузов космічний корабель Dragon компанії SpaceX зістикувався з модулем "Гармонія" Міжнародної космічної станції в 7:47 за східним часом США. Dragon стартував з космодрому на мисі Канаверал у Флориді 6 грудня. Вантажівка пробуде пристикованим до станції до перших чисел січня, після чого повернеться на Землю.

Dragon - багаторазовий безпілотний вантажний космічний корабель, який розроблений в рамках програми COTS для доставки корисних вантажів на орбіту і повернення на Землю.