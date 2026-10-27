Продаж надлишкового газу за кордон дасть кошти на відновлення видобутку після атак, - експерт

За його словами, у випадку газу доцільно застосовувати схожу логіку, що й на ринку електроенергії: якщо частина виробленого ресурсу наразі не потрібна українським споживачам, її можна продати за кордон.

Читайте також: Як і електроенергію. Експерт описав можливий механізм експорту газу з України

"Звичайно, якщо є така можливість, то, по аналогії з електричною енергією, певний обсяг видобутого газу, який в даний момент не потрібен для споживання всередині країни, можна експортувати, то потрібно це робити по одній простій причині: тому що ворог б'є не тільки по електричним потужностям, він б'є також і по потужностям газовидобутку", - зазначив Трохимець.

Російські удари створюють для видобувних компаній додаткові витрати на відновлення пошкоджених потужностей. Водночас можливості отримати необхідний фінансовий ресурс лише на внутрішньому ринку зараз обмежені.

Читайте також: Експорт газу не порушить баланс: експерт дав пояснення

"І в цьому випадку газовидобувним компаніям також потрібні кошти для того, щоб здійснювати ремонти і продовжувати видобуток газу. На внутрішньому ринку зараз навряд чи ці гроші заробиш", - наголосив експерт.

Тому продаж обмеженої частини ресурсу за кордон, за словами Трохимця, може забезпечити компаніям обігові кошти, необхідні для збереження роботи галузі.

"І тому продаж газу за кордон, певної його кількості, для того, щоб ці обігові кошти з'явилися і далі можна було продовжувати діяльність з видобутку газу, на мою думку, потрібні", - підсумував Трохимець.