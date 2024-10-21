Кошти за Ukraine Facility почали надходити в Україну, але один з маяків не виконали: названо причину

Парламент зобовʼязаний ухвалити законопроєкт, який оновлює процедури звільнення голів МДА і встановлює нагляд за законністю рішень органів місцевого самоврядування, протягом наступних трьох місяців. Це умова отримання Україною 50 млрд євро від ЄС, перші транші з яких вже почали надходити. Втім консультації щодо доопрацювання документу все ще тривають і немає чіткого розуміння, які пропозиції остаточно враховані.

Про це заявила голова комітету ВР з питань місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її виступ.

Вона наголосила, що серед викликів, які стоять на порядку денному Комітету і актуальні для органів місцевого самоврядування є ухвалення законопроєкту №4298 - про запровадження нагляду та забезпечення законності рішень ОМС та функцій МДА. Документом передбачено, зокрема:

Запровадження системи нагляду за законністю рішень ОМС;

Надання головам МДА та їхнім заступникам статус державних службовців;

Оновлення процедури призначення та звільнення голів МДА;

Запровадження механізму кадрового резерву та конкурсу для кандидатів на посаду голови МДА.

За словами Шуляк, ухвалення законопроєкту є одним з 5 індикаторів у сфері регіональної політики, які Україна має виконати, щоб отримати від ЄС 50 млрд євро від ЄС за умовами програми Ukraine Facility. Документ, зауважила парламентарка, доволі непростий і щодо його окремих положень і досі ведеться багато дискусій. Більше того, немає чіткого документу, де було б вказано, яка пропозиція щодо правок врахована, а яка - ні.

“Законопроєкт створили ще у 2018 році і до сьогодні навколо нього у профільній спільноті ведуться дискусії. Але потрібно розуміти, що його ухвалення до 1 кварталу 2025 року - один з 5 індикаторів, які Україна має виконати задля отримання 50 млрд євро", - пояснила Олена Шуляк.

Вона також підкреслила, що коли законопроєкт готували до другого читання, він проходив через декілька профільних засідань Комітету, але, на її думку, засідання будуть і далі, оскільки консультації щодо норм документу все ще тривають.

Крім цього, Шуляк зазначила, що Україні необхідно виконати ще один важливий індикатор - появу законодавства щодо розподілу повноважень між центральними органами влади і ОМС у зв'язку зі зміною адміністративно-територіального устрою. Але цей законопроєкт все ще не створено - парламент повинен напрацювати разом з урядом.

“Через те, що і досі немає чітких визначень щодо такого розподілу, у ОМС виникає багато проблем. Відповідно, їх наслідки відчувають на собі і мешканці громад. У нас є трохи більше року, щоб напрацювати і ухвалити цей документ - у Ukraine Facility дедлайном вказано 1 квартал 2026 року”, - резюмувала нардепка.