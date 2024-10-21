Средства по Ukraine Facility начали поступать в Украину, но один из маяков не выполнили: названа причина

Парламент обязан принять законопроект, обновляющий процедуры увольнения глав МГА и устанавливающий надзор за законностью решений органов местного самоуправления в течение следующих трех месяцев. Это условие получения Украиной 50 млрд евро от ЕС, первые транши из которых уже начали поступать. Впрочем, консультации по доработке документа все еще продолжаются и нет четкого понимания, какие предложения окончательно учтены.

Об этом заявила глава комитета ВР по вопросам местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее выступление.

Она подчеркнула, что среди вызовов, стоящих в повестке дня Комитета и актуальных для органов местного самоуправления есть принятие законопроекта №4298 - о введении надзора и обеспечении законности решений ОМС и функций МГА. Документом предусмотрено, в частности:

Введение системы надзора за законностью решений ОМС;

Предоставление главам ГГА и их заместителям статус государственных служащих;

Обновление процедуры назначения и увольнения председателей МГА;

Введение механизма кадрового резерва и конкурса для кандидатов на должность главы МГА.

По словам Шуляка, принятие законопроекта является одним из 5 индикаторов в сфере региональной политики, которые Украина должна выполнить, чтобы получить от ЕС 50 млрд евро от ЕС по условиям программы Ukraine Facility. Документ, отметила парламентария, довольно непрост и относительно его отдельных положений до сих пор ведется много дискуссий. Более того, нет четкого документа, где было бы указано, какое предложение по поводу правок учтено, а какое – нет.

“Законопроект создали еще в 2018 году и сегодня вокруг него в профильном сообществе ведутся дискуссии. Но нужно понимать, что его принятие в 1 квартал 2025 года - один из 5 индикаторов, которые Украина должна выполнить для получения 50 млрд евро", - пояснила Елена Шуляк.

Она также подчеркнула, что когда законопроект готовили ко второму чтению, он проходил через несколько профильных заседаний Комитета, но, по ее мнению, заседания будут и дальше, поскольку консультации по нормам документа все еще продолжаются.

Кроме этого, Шуляк отметила, что Украине необходимо выполнить еще один важный индикатор – появление законодательства о распределении полномочий между центральными органами власти и ОМС в связи с изменением административно-территориального устройства. Но этот законопроект все еще не создан – парламент должен наработать вместе с правительством.

“Из-за того, что до сих пор нет четких определений относительно такого распределения, у ОМС возникает много проблем. Соответственно, их последствия испытывают на себе и жители общин. У нас есть чуть больше года, чтобы наработать и принять этот документ – у Ukraine Facility дедлайном указан 1 квартал 2026 года”, - резюмировала нардеп.