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Кошти населення перевищили 1 трильйон гривень: рейтинг банків за вкладами

Фото: у двох держбанках зберігається найбільше грошей українців (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Станом на 1 жовтня 2023 року в 63 банках зберігалося 1 трлн 4 млрд гривень коштів фізичних осіб (з яких кошти до запитання - 637,7 млрд гривень). Найбільше вкладів у державному ПриватБанку - 362,5 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України ( НБУ ).

За даними НБУ, на другому місці державний Ощадбанк - 179,5 млрд гривень на третьому приватний Універсал Банк - 56,1 млрд гривень.

Далі йдуть банк іноземної банківської групи Райффайзен Банк - 55,6 млрд гривень, приватний ПУМБ - 44,4 млрд гривень та націоналізований Сенс Банк (раніше - Альфа-Банк) - 44,3 млрд гривень.

Депозити у банках

Нагадаємо, Національний банк України запроваджує додаткові заходи для посилення конкуренції банків за термінові депозити населення та підвищення ставок.

У ІІІ кварталі 2023 року банки України знижували ставки за депозитами. Середня ставка за депозитами для населення становить 14,5% річних за очікуваної інфляції протягом найближчих 12 місяців на рівні 10%.

Зазначимо, станом на 1 жовтня 2023 року в Україні налічувалося 5098 діючих структурних підрозділів банків. З початку року їхня кількість скоротилася на 238.

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