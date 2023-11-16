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Средства населения превысили 1 триллион гривен: рейтинг банков по вкладам

Фото: в двух госбанках хранится больше всего денег украинцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

По состоянию на 1 октября 2023 года в 63 банках хранилось 1 трлн 4 гривен средств физических лиц (из которых средства до востребования - 637,7 млрд гривен). Больше всего вкладов в государственном ПриватБанке - 362,5 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, на втором месте государственный Ощадбанк - 179,5 млрд гривен на третьем частный Универсал Банк - 56,1 млрд гривен.

Далее идут банк иностранной банковской группы Райффайзен Банк - 55,6 млрд гривен, частный ПУМБ - 44,4 млрд гривен и национализированный Сенс Банк (ранее - Альфа-Банк) - 44,3 млрд гривен.

Депозиты в банках

Напомним, Национальный банк Украины вводит дополнительные меры для усиления конкуренции банков за срочные депозиты населения и повышения ставок.

В III квартале 2023 года банки Украины снижали ставки по депозитам. Средняя ставка по депозитам для населения составляет 14,5% годовых при ожидаемой инфляции в течение ближайших 12 месяцев на уровне 10%.

Отметим, по состоянию на 1 октября 2023 года в Украине насчитывалось 5 098 действующих структурных подразделений банков. С начала года их число сократилось на 238.

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