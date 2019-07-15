Корью заболели более 56 тыс. украинцев с начала 2019

С начала 2019 года корью в Украине заболели более 56 тысяч украинцев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

Как сообщается, в течении 28-й недели текущего года на корь заболели 345 человек - 180 взрослых и 165 детей. В частности, с 28 июня по 11 июля больше новых случаев заболевания корью зарегистрировано в Киеве (44 больных: 32 взрослых и 12 детей), Хмельницкой (29: 14 взрослых и 15 детей), Черновицкой (24: 10 взрослых и 14 детей), Киевской (23: 16 взрослых и 7 детей) и Закарпатской (23: 8 взрослых и 15 детей) областях.

С начала года (с 28 декабря 2018 до 11 июля 2019) на корь заболели 56 105 человек - 26 358 взрослых и 297 27 детей, а от осложнений кори умерли 18 человек.

Напомним, по оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава, в течение 27-й недели 2019 года корью заболели 485 человек: 207 взрослых и 278 детей.

Добавим, ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила, что число случаев заболеваемости корью, зарегистрированных во всем мире за первые три месяца 2019 года, выросло втрое по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.