Кір захворіли понад 56 тис. українців з початку 2019

З початку 2019 року кір в Україні захворіли понад 56 тисяч українців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України.

Як повідомляється, протягом 28-го тижня поточного року на кір захворіли 345 осіб - 180 дорослих і 165 дітей. Зокрема, з 28 червня по 11 липня більше нових випадків захворювання на кір зареєстровано в Києві (44 хворих: 32 дорослих та 12 дітей), Хмельницькій (29: 14 дорослих та 15 дітей), Чернівецькій (24: 10 дорослих та 14 дітей), Київської (23: 16 дорослих та 7 дітей) та Закарпатської (23: 8 дорослих та 15 дітей) областях.

З початку року (з 28 грудня 2018 до 11 липня 2019) на кір захворіли 56 105 осіб - 26 358 дорослих і 297 27 дітей, а від ускладнень кору померло 18 осіб.

Нагадаємо, за оперативними даними Центру громадського здоров'я Моз, протягом 27-го тижня 2019 року кір захворіли 485 осіб: 207 дорослих і 278 дітей.

Додамо, раніше Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила, що число випадків захворюваності на кір, зареєстрованих у всьому світі за перші три місяці 2019 року, зросла втричі порівняно з аналогічним періодом 2018 року.