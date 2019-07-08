Корью заболели почти 56 тыс. украинцев с начала 2019

С начала 2019 года корью в Украине заболели почти 56 тысяч украинцев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

Как сообщается, в течении 27-й недели текущего года на корь заболели 485 человек - 207 взрослых и 278 детей. В частности, с 28 июня по 4 июля больше всего новых случаев заболевания корью зарегистрировано в городе Киеве (49 больных: 26 взрослых и 23 ребенка), Хмельницкой (40: 17 взрослых и 23 ребенка), Харьковской (37: 25 взрослых и 12 детей), Черновицкой (37: 10 взрослых и 27 детей) и Днепропетровской областях (37: 18 взрослых и 19 детей).

С начала текущего года на корь заболели 55 776 человек - 26 112 взрослых и 29 584 ребенка, а от ослажнений кори погибли 18 человек.

Напомним, по оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава, в течение 26-й недели 2019 года корью заболели 601 человек: 287 взрослых и 314 детей.

Добавим, ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила, что число случаев заболеваемости корью, зарегистрированных во всем мире за первые три месяца 2019 года, выросло втрое по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.