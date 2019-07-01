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Корью заболели более 55 тыс. украинцев с начала 2019

Новости » Общество    01.07.2019 - 21:33
Корью заболели более 55 тыс. украинцев с начала 2019
Иллюстративное фото (kyivcity.gov.ua)

В течение 26-й недели 2019 года корью заболел 601 человек

С начала года в Украине корью заболели более 55 тыс. человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава, в течение 26-й недели 2019 года корью заболел 601 человек - 287 взрослых и 314 детей. В частности, с  21 по 27 июня больше всего новых случаев кори зарегистрировано в Киевской (57 больных: 30 взрослых и 27 детей), Львовской областях (56: 20 взрослых и 36 детей) и в городе Киеве (50: 27 взрослых и 23 ребенка).

С начала года (с 28 декабря 2018 до 27 июня 2019) корью заболели 55,3 тыс. человек - 25 987 взрослых и 29 316 детей, от осложнений кори умерли 18 человек. В течение вспышки, с лета 2017 года, корью заболели более 110 тыс. человек, 39 из которых умерли.

Напомним, по оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава, в течение 25-й недели 2019 года корью заболели 705 человек: 436 взрослых и 531 ребенок.

Добавим, ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила, что число случаев заболеваемости корью, зарегистрированных во всем мире за первые три месяца 2019 года, выросло втрое по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

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