Корью заболели почти 55 тысяч украинцев с начала 2019

Иллюстративное фото (kyivcity.gov.ua)

Среди заболевших более 29 тысяч детей

В Украине с начала этого года корью заболели почти 55 тысяч украинцев. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

Так, по оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава, в течение 25-й недели 2019 года корью заболели 705 человек: 436 взрослых и 531 ребенок.

"С начала года (с 28 декабря 2018 до 20 июня 2019) корью заболели 54 758 человека - 25 725 взрослых и 29 033 ребенка, а от осложнений кори умерли 18 человек. В течение вспышки, с лета 2017 года, корью заболели более 110 тыс. человек, 39 из которых умерли", - сообщили в центре.

В Минздраве отметили, что с 13 до 20 июня больше всего новых случаев кори зарегистрировано в Харьковской области (72 больных: 45 взрослых и 27 детей), Киеве (64: 30 взрослых и 34 ребенка), Львовской (62: 18 взрослых и 44 ребенка), Черновицкой (55: 18 взрослых и 37 детей) и Ровенской областях (46 больных: 11 взрослых и 32 ребенка).

"Минздрав Украины предоставляет возможность бесплатно вакцинироваться и детям, и взрослым: возрастные ограничения на бесплатную вакцинацию от кори отменены. Также можно вакцинировать младенцев в возрасте от 6 месяцев, для которых корь особенно опасна. Кроме того, прививки должны получить дети, чьи родители брали фальшивую справку о вакцинации", - напомнили в министерстве.

Напомним, на прошлой неделе сообщалось, что с начала 2019 корью заболело более 54 тысяч украинцев, в результате осложнения болезни умерли 18 человек.

Как писало РБК-Украина ранее, Всемирная организация здравоохранения сообщает, что число случаев заболеваемости корью, зарегистрированных во всем мире за первые три месяца 2019 года, выросло втрое по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.