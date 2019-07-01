На кір захворіли понад 55 тис. українців з початку 2019

Ілюстративне фото (kyivcity.gov.ua)

Протягом 26-го тижня 2019 року на кір захворіла 601 людина

З початку року в Україні на кір захворіли понад 55 тис. осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я.

За оперативними даними Центру громадського здоров'я МОЗ, протягом 26-го тижня 2019 року на кір захворіла 601 людина - 287 дорослих і 314 дітей. Зокрема, з 21 по 27 червня найбільше нових випадків кору зареєстровано в Київській (57 хворих: 30 дорослих та 27 дітей), Львівській областях (56: 20 дорослих та 36 дітей) та у місті Києві (50: 27 дорослих та 23 дитини).

З початку року (з 28 грудня 2018 до 27 червня 2019) кір захворіли 55,3 тис. осіб - 25 987 дорослих і 29 316 дітей, від ускладнень кору померло 18 осіб. Протягом спалаху, з літа 2017 року, кір захворіли понад 110 тис. осіб, 39 з яких померли.

Нагадаємо, за оперативними даними Центру громадського здоров'я МОЗ, протягом 25-го тижня 2019 року кір захворіли 705 осіб: 436 дорослих і 531 дитина.

Додамо, раніше Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила, що число випадків захворюваності на кір, зареєстрованих у всьому світі за перші три місяці 2019 року, зросла втричі порівняно з аналогічним періодом 2018 року.