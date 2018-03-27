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Корью в Украине за неделю заболели 712 человек

НовостиОбщество    27.03.2018 - 16:49
Фото: прием у врача (facebook.com WHO)
Фото: прием у врача (facebook.com WHO)

Среди больных 429 детей

Корью в Украине в течение 12 недели 2018 года заболели 712 человек. Самый высокий уровень заболеваемости наблюдается в Ивано-Франковской области, передает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения (Минздрава) Украины.

Среди этого количества больных 283 взрослых и 429 детей. Больше всего людей заболели корью в Ивано-Франковской (1760), Закарпатской (1513), Одесской (1139), Черновицкой (800), Львовской (756) областях. Наименьшее количество случаев заболевания наблюдается в Луганской (4), Сумской (5), Харьковской (11), Херсонской (13) областях.

"В рамках усиленной иммунизации по состоянию на 22.03.2018 прививками охвачено 77,8% детей, которые в свое время пропустили первую дозу КПК, и 82,4% детей, которые своевременно не получили вторую дозу вакцины КПК (корь-паротит-краснуха)", - отметили в Минздраве.

Всего с начала года корью заболели 8434 человека - 2956 взрослых и 5478 детей. От осложнений кори с начала года умерло семь человек - пятеро детей и двое взрослых.

Напомним, недавно в Ирпенском районе Киевской области была зафиксирована вспышка кори и ветрянки. 

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Темы: Корь в Украине    Теги публикации: Корь  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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