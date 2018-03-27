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На кір в Україні за тиждень захворіли 712 людей

НовиниСуспільство    27.03.2018 - 16:49
Фото: прийом у лікаря (facebook.com WHO)
Фото: прийом у лікаря (facebook.com WHO)

Серед хворих 429 дітей

На кір в Україні протягом 12 тижня 2018 року захворіли 712 людей. Найвищий рівень захворюваності спостерігається в Івано-Франківській області, передає Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров'я (МОЗ) України.

Серед цієї кількості хворих 283 дорослих і 429 дітей. Найбільше людей захворіли на кір у Івано-Франківській (1760), Закарпатській (1513), Одеській (1139), Чернівецькій (800), Львівській (756) областях. Найменша кількість випадків захворювання спостерігається у Луганській (4), Сумській (5), Харківській (11), Херсонській (13) областях.

"У рамках посиленої імунізації станом на 22.03.2018 щепленнями охоплено 77,8% дітей, які свого часу пропустили першу дозу КПК, і 82,4% дітей, які своєчасно не отримали другу дозу вакцини КПК (кір-паротит-краснуха)", - зазначили в МОЗ.

Всього з початку року на кір захворіли 8434 людини - 2956 дорослих і 5478 дітей. Від ускладнень кору з початку року померло семеро людей - п’ятеро дітей і двоє дорослих.

Нагадаємо, що в Ірпінському районі Київської області зафіксовано спалах кору та вітрянки.

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Темы: Кір в Україні    Теги публікації: Кір  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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