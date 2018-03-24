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В Киевской области зафиксирована вспышка кори и ветрянки

НовостиОбщество    24.03.2018 - 10:31
Фото: врач (facebook.com/WHO)
Фото: врач (facebook.com/WHO)

Среди госпитализированных - беременная женщина

В Ирпенском районе Киевской области зафиксирована вспышка кори и ветрянки. Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации (ОГА).

"В медицинское заведение КЗ "Ирпенская цетральная городская больница" за медицинской помощью обратилось шесть военнослужащих с ветрянкой и еще пятеро с подозрением на корь. Среди больных есть одна женщина, со сроком 36 недель беременности", - говорится в сообщении.

Сейчас они находятся в инфекционном отделении Ирпеньской больницы.

"В связи с этим Департаментом здравоохранения КОГА был созван оперативный штаб по ликвидации заболеваний корью и ветряной оспой, которым был разработан соответствующий план мероприятий", - отмечают в ОГА.

Кроме этого, напоминают, что лекарств от кори не существует, единственный надежный метод профилактики заболевания - вакцинация.

Напомним, 19 марта сообщалось, что на Закарпатье за неделю зафиксировано 117 случаев заболевания корью.

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Теги публикации: Корь, инфекция  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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