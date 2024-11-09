Корвет "Іван Мазепа" пройшов чергові випробування. У ВМС показали ефектні кадри

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook командувача Військово-морських сил Олексія Неїжпапи.

"Корвет "Іван Мазепа" продовжує успішно проходити державні випробування. Під час артилерійських стрільб він продемонстрував відмінні результати, точно вразивши повітряні, морські та наземні цілі", - йдеться у повідомленні.

Корабель, за даними ВМС, оснащено сучасними системами озброєння, що значно підвищують його бойові можливості.

"Усі попередні технічні зауваження враховано, а модернізація зосереджена на забезпеченні максимальної ефективності та захисту в бою. Зокрема, посилено засоби протиповітряної оборони", - зазначили військові.

Що відомо про корвет "Іван Мазепа"

"Гетьман Іван Мазепа" (бортовий номер F211) - протичовновий корвет класу Ada, що збудований Туреччиною для України на суднобудівній корабельні в Стамбулі.

Майбутній флагман ВМС ЗСУ. Має замінити фрегат "Гетьман Сагайдачний" (бортовий номер F130), затоплений українськими військами для уникнення захоплення в Миколаєві (2-3 березня 2022 року) після повномасштабного вторгнення РФ до України.

Корвет закладено у вересні 2021 року. 2 жовтня 2022 року відбулася офіційна церемонія спуску корвета на воду на суднобудівній верфі в Стамбулі.

Ще в березні 2024 року повідомлялось, що українські воїни вже проходять підготовку для подальшої служби на корветі "Гетьман Іван Мазепа".