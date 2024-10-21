Корвет "Гетьман Іван Мазепа", виготовлений зі сталі "Метінвесту" Ахметова, вийшов на ходові випробування

Майбутній флагман Військово-морських сил ЗСУ - корвет "Гетьман Іван Мазепа", корпус якого зроблено зі сталі, яку ще до повномасштабної війни виготовили на маріупольських меткомбінатах ММК ім. Ілліча та "Азовсталі" Групи "Метінвест", вийшов на ходові випробування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Метінвест".

Напередодні Військово-морські сили оприлюднили відео, як "Гетьман Іван Мазепа" проходить випробування в морі. Зокрема, з корвета випускали торпеду, також проводили тренування з посадки вертольота.

При цьому наголошується, що "Гетьман Іван Мазепа" ввійшов в історію ще до спуску на воду - основа майбутнього флоту ВМС України, перший корвет типу Ada, зроблений зі сталі маріупольських комбінатів "Метінвесту" - учасників оборони Маріуполя.

Корвети типу Ada - сучасні кораблі прибережної зони, виконують протичовнові операції та патрулювання у відкритому морі. В їхній конструкції широко використовуються принципи стелс-технологій - зниження помітності в радіолокаційному, інфрачервоному та інших спектрах спостереження.

Уперше корабель такого типу був побудований на військово-морській корабельні Стамбула 2008 року. Тоді він обійшовся приблизно в 260 млн доларів. Судно приводить у рух силова установка, що складається з газової турбіни потужністю 31 000 кінських сил і двох дизельних двигунів потужністю 5790 к.с.

Конструкція і бойове застосування корвета типу Ada подібні до американських берегових кораблів типу Freedom, розроблених фірмою "Локхід Мартін". Однак човни турецького проєкту мають потужніше озброєння, радарні та сонарні системи, тоді як американські - швидші, а їхня конструкція модульна, наголошується в довідці.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення бізнеси Ріната Ахметова, зокрема у рамках ініціативи “Сталевий фронт", спрямували на допомогу військовим і цивільним понад 10 млрд грн.