Корвет "Гетман Иван Мазепа", изготовленный из стали "Метинвеста" Ахметова, вышел на ходовые испытания

Будущий флагман Военно-морских сил ВСУ – корвет "Гетман Иван Мазепа", корпус которого сделан из стали, которую еще до полномасштабной войны изготовили на мариупольских меткомбинатах ММК им. Ильича и "Азовстали" Группы "Метинвест" вышел на ходовые испытания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Метинвеста".

В преддверии Военно-морские силы обнародовали видео, как "Гетман Иван Мазепа" проходит испытание в море. В частности, из корвета выпускали торпеду, также проводили тренировки по посадке вертолета.

При этом отмечается, что "Гетман Иван Мазепа" вошел в историю еще до спуска на воду – основа будущего флота ВМС Украины, первый корвет типа Ada, сделанный из стали мариупольских комбинатов "Метинвеста" – участников обороны Мариуполя.

Корветы типа Ada – современные корабли прибрежной зоны, выполняют противолодочные операции и патрулирование в открытом море. В их конструкции широко используются принципы стелс-технологий – снижение заметности в радиолокационном, инфракрасном и других спектрах наблюдения.

Впервые корабль такого типа был построен на военно-морской корабле Стамбула 2008 года. Тогда он обошелся примерно в 260 млн долларов. Судно приводит в движение силовая установка, состоящая из газовой турбины мощностью 31 000 лошадиных сил и двух дизельных двигателей мощностью 5790 л.с.

Конструкция и боевое применение корвета типа Ada подобны американским береговым кораблям типа Freedom, разработанным фирмой "Локхид Мартин". Однако лодки турецкого проекта имеют более мощное вооружение, радарные и сонарные системы, тогда как американские - более быстрые, а их модульная конструкция отмечается в справке.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения бизнесы Рината Ахметова, в частности в рамках инициативы "Стальной фронт", направили на помощь военным и гражданским более 10 млрд грн.