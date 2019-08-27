"Корвалол Corvalolum" не числится в реестре хорошо известных знаков, - юрист

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Юрист прокомментировал судебный спор между "Дарницей" и "Фармаком"

Лекарственный бренд "Корвалол Corvalolum" не внесен в Государственный реестр хорошо известных знаков. Об этом заявил руководитель юридического департамента ЧАО "Фармацевтическая компания "Дарница" Александр Саенко, комментируя судебный спор между "Дарницей" и АО "Фармак", передает РБК-Украина.

"Это несложно проверить, реестр доступен в электронном виде на сайте "Укрпатента". Поэтому "Фармак" еще должен отстоять хорошую известность этого знака - и не факт, что ему это удастся", - сказал Саенко.

Он подчеркнул, что "Фармак" в 2011 году уже проиграл иск за торговую марку "Корвалол", а теперь инициировал новое разбирательство уже за обозначение "Корвалол Corvalolum".

Как сообщалось, "Фармак" стремится отменить регистрацию препарата "Корвалол-Дарница", считая себя единственным законным правообладателем торгового знака "Корвалол Corvalolum". Апелляционная палата Министерства экономического развития и торговли признала обозначение "Корвалол Corvalolum" хорошо известным по отношению к "Фармаку".

В 2018 году Киевский апелляционный хозяйственный суд по апелляционной жалобе "Дарницы" отменил это решение. 25 июня 2019 года Большая палата Верховного суда, в свою очередь, направила дело на повторное рассмотрение в суд первой инстанции.

АО "Фармак" основано в 1925 году. Является одной из крупнейших фармкомпаний Украины. В 2018 году компания увеличила чистую прибыль на 25,16% – до 1,05 млрд грн.

Фармацевтическая компания "Дарница" является лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. В 2018 году компания увеличила чистую прибыль на 31,3%, до 449,134 млн грн. Бенефициаром компании является Глеб Загорий.