"Корвалол Corvalolum" не значиться в реєстрі добре відомих знаків, - юрист

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Юрист прокоментував судовий спір між "Дарницею" і "Фармаком"

Лікарський бренд "Корвалол Corvalolum" не внесений в Державний реєстр добре відомих знаків. Про це заявив керівник юридичного департаменту ПРАТ "Фармацевтична компанія "Дарниця" Олександр Саєнко, коментуючи судовий спір між "Дарницею" і АТ "Фармак", передає РБК-Україна.

"Це нескладно перевірити, реєстр доступний в електронному вигляді на сайті "Укрпатенту". Тому "Фармак" ще повинен відстояти хорошу популярність цього знака - і не факт, що йому це вдасться", - сказав Саєнко.

Він підкреслив, що "Фармак" в 2011 році вже програв позов за торгову марку "Корвалол", а тепер ініціював новий розгляд вже за позначення "Корвалол Corvalolum".

Як повідомлялося, "Фармак" прагне скасувати реєстрацію препарату "Корвалол-Дарниця", вважаючи себе єдиним законним правовласником торгового знаку "Корвалол Corvalolum". Апеляційна палата Міністерства економічного розвитку і торгівлі визнала позначення "Корвалол Corvalolum" добре відомим по відношенню до "Фармаку".

В 2018 році Київський апеляційний господарський суд з апеляційною скаргою "Дарниці" скасував це рішення. 25 червня 2019 года Велика палата Верховного суду, у свою чергу, направила справу на повторний розгляд у суд першої інстанції.

АТ "Фармак" засновано в 1925 році. Є однією з найбільших фармкомпаній України. У 2018 році компанія збільшила чистий прибуток на 25,16% – до 1,05 млрд грн.

Фармацевтична компанія "Дарниця" є лідером в Україні за обсягом виробництва ліків у натуральному вираженні. У 2018 році компанія збільшила чистий прибуток на 31,3%, до 449,134 млн грн. Бенефіціаром компанії є Гліб Загорій.