Корупційний скандал навколо Князєва: Верховний Суд призначив позачергове засідання

"У зв'язку з подіями, що відбуваються навколо Голови ВС Князєва В.С., 16 травня 2023 року відбудеться позачергове засідання Пленуму Верховного Суду. Час буде повідомлено додатково. ", - йдеться у заяві ВС.

Захід також відбудеться за участю представників ЗМІ

Про позачергове засідання висловився секретар Пленуму Верховного Суду Д. Луспеник.

Нагадаємо, увечері 15 травня у САП повідомили, що разом із НАБУ викрили масштабну корупцію у Верховному суді. Йдеться про схему отримання "неправомірної вигоди керівництвом та суддями Верховного суду". Як стало відомо РБК-Україна, на хабарі спіймали голову Верховного суду Всеволода Князєва, а її розмір - 2,7 мільйона доларів.

Зазначимо, що Князєв став найвищим за статусом чиновником України, якого спіймали на хабарі.