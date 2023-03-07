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Корупційний скандал у Міноборони: що думають про нього українці

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Україна, Вівторок 07 березня 2023 09:32
Корупційний скандал у Міноборони: що думають про нього українці Фото: негайних кадрових рішень у Міноборони вимагає половина українців (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Питання про реакцію на корупційний скандал у Міністерстві оборони поляризувало українців. Негайних кадрових рішень вимагає половина українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС.

За даними опитування 46% респондентів вважають, що краще ретельніше і довше розслідувати, а водночас стільки ж (47%) респондентів вважають, що мають бути негайні рішення за найменшою підозрою у корупції.

Корупційний скандал у Міноборони: що думають про нього українці

Як зазначають соціологи, позиція у резонансній справі навколо Міністерства оборони не пов’язана із "зрадофільськими" чи "депресивними" настроями. Про це свідчать дані щодо готовності до територіальних поступок залежно від ставлення до можливих корупційних справ у Міноборони. І серед тих, хто вимагає швидких рішень, і серед тих, хто хоче ретельнішого розслідування, абсолютна більшість проти поступок агресору.

Корупційний скандал у Міноборони: що думають про нього українці

Соціологи також наводять дані, як ці дві категорії респондентів сприймають запас міцності Росії у війні проти України. "Також можна бачити, що з цього питання обидві сторони (у конфлікті навколо Міністерства оборони) демонструють в однаковій мірі оптимізм у війні з Росією", - йдеться в повідомленні.

Корупційний скандал у Міноборони: що думають про нього українці

Як зазначив заступник директора КМІС Антон Грушецький, Україна як суспільство проходить істотну трансформацію на тлі війни. "Важливо, щоб з одного боку влада демонструвала прихильність до справжніх реформ і ми бачили дійсно системний розвиток інституційної сфери, особливо у сфері забезпечення справедливості. З іншого боку, чутлива до корупційних справ громадськість має виступати врівноваженим партнером інституційних змін і пам’ятати про критично важливий під час війни принцип "не нашкодь", - сказав він..

"Українці як нація демонструють дива опору ворогові, і українці як нація мають бути здатні до цивілізованих дискусій та конструктивного діалогу у побудові кращої України", - додав соціолог.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування 14-22 лютого 2023 року серед 2002 респондентів. Опитування не проводилося на території окупованого Росією Криму та Донбасу, а також з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, у лютому 2023 року для 87% українців жодні територіальні поступки не є припустимим. Лише 9% вважають, що для досягнення миру і збереження незалежності можна відмовитися від деяких територій.

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