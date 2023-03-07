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Коррупционный скандал в Минобороны: что думают о нем украинцы

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Украина, Вторник 07 марта 2023 09:32
Коррупционный скандал в Минобороны: что думают о нем украинцы Фото: немедленных кадровых решений в Минобороны требует половина украинцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Вопрос о реакции на коррупционный скандал в Министерстве обороны поляризовал украинцев. Немедленных кадровых решений требует половина украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС.

По данным опроса, 46% респондентов считают, что лучше тщательнее и дольше расследовать, а в то же время столько же (47%) респондентов считают, что должны быть немедленные решения по малейшему подозрению в коррупции.

Коррупционный скандал в Минобороны: что думают о нем украинцы

Как отмечают социологи, позиция по резонансному делу вокруг Министерства обороны не связана с "зрадофильскими" или "депрессивными" настроениями. Об этом свидетельствуют данные о готовности к территориальным уступкам в зависимости от отношения к возможным коррупционным делам в Минобороны. И среди тех, кто требует быстрых решений, и среди тех, кто хочет более тщательного расследования, абсолютное большинство против уступок агрессору.

Коррупционный скандал в Минобороны: что думают о нем украинцы

Социологи также приводят данные о том, как эти две категории респондентов воспринимают запас прочности России в войне против Украины. "Также можно видеть, что по этому вопросу обе стороны (в конфликте вокруг Министерства обороны) демонстрируют в равной степени оптимизм в войне с Россией", - говорится в сообщении.

Коррупционный скандал в Минобороны: что думают о нем украинцы

Как отметил заместитель директора КМИС Антон Грушецкий, Украина, как общество, проходит существенную трансформацию на фоне войны. "Важно, чтобы с одной стороны власти демонстрировали приверженность настоящим реформам и мы видели действительно системное развитие институциональной сферы, особенно в сфере обеспечения справедливости. С другой стороны, чувствительная к коррупционным делам общественность должна выступать уравновешенным партнером институциональных изменений и помнить о критически важном во время войны принцип "не навреди", - сказал он.

"Украинцы как нация демонстрируют чудеса сопротивления врагу, и украинцы как нация должны быть способны к цивилизованным дискуссиям и конструктивному диалогу в построении лучшей Украины", - добавил социолог.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос 14-22 февраля 2023 среди 2002 респондентов. Опрос не проводился на территории оккупированного Россией Крыма и Донбасса, а также с гражданами, выехавшими за границу после 24 февраля 2022 года.

Напомним, по данным опроса КМИС, в феврале 2023 года для 87% украинцев никакие территориальные уступки не допустимы. Лишь 9% полагают, что для достижения мира и сохранения независимости можно отказаться от некоторых территорий.

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