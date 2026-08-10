Корупція в Україні не зменшується, а "топова" навіть зростає, - керівник САП

Що заважає боротьбі з корупцією

Клименко заявив, що держава демонструє відсутність політичної волі боротися з корупцією належним чином.

"Корупція в Україні не зменшується. Вона залишається на одному і тому самому рівні. Або якщо говорити про топ-корупцію, то вона навіть зростає. Держава демонструє те, що в неї немає політичної волі боротися з цією корупцією належним чином", - зазначив керівник САП.

За його словами, залишається невирішеною проблема з експертною установою. Також досі не скасовані так звані "правки Лозового", які дають корупціонерам можливість уникати відповідальності через закриття проваджень із суто формальних підстав.

Окремою проблемою Клименко назвав відсутність у САП повноважень самостійно розпочинати розслідування щодо народних депутатів та погоджувати слідчі й негласні слідчі дії стосовно нардепів.

"Тому ми не повинні залежати від волі іншої посадової особи, яка взагалі не має відношення до Антикорупційної структури", - підкреслив керівник САП.

Фото: Клименко заявив, що корупція в Україні не зменшується (інфографіка РБК-Україна)

Чому потрібні міжнародні слідчі групи

Клименко звернув увагу на проблему екстрадиції та створення спільних слідчих груп з іншими державами.

За його словами, більшість корупційних схем сьогодні виходять за межі України і зачіпають одразу кілька юрисдикцій.

Як приклад він навів справу "Мідас", у легалізації коштів за якою задіяна велика кількість юрисдикцій.

"Ми маємо необхідність створення міжнародних слідчих груп з іншими юрисдикціями, щоб максимально швидко і зручно отримувати докази в цьому конкретному кримінальному провадженні і обмінюватися інформацією з прокурорами інших юрисдикцій", - пояснив Клименко.

За його словами, саме ці проблеми не вирішуються тривалий час, і про них варто говорити відкрито.