RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Коррупция в Украине не уменьшается, а "топовая" даже растет, - руководитель САП

11:54 10.08.2026 Пн
3 мин
САП назвала главные препятствия на пути к реальной борьбе с коррупцией
aimg Елена Чупровская
Фото: глава САП Александр Клименко (Getty Images)

Уровень коррупции в Украине остается неизменным, а взяточничество среди высших должностных лиц даже растет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александра Клименко на брифинге.

Что мешает борьбе с коррупцией

Клименко заявил, что государство демонстрирует отсутствие политической воли бороться с коррупцией должным образом.

"Коррупция в Украине не уменьшается. Она остается на одном и том же уровне. Или если говорить о топ-коррупции, то она даже растет. Государство демонстрирует то, что у нее нет политической воли бороться с этой коррупцией должным образом", - отметил руководитель САП.

По его словам, остается нерешенной проблема с экспертным учреждением. Также до сих пор не отменены так называемые "правки Лозового", которые дают коррупционерам избегать ответственности из-за закрытия производств по сугубо формальным основаниям.

Отдельной проблемой Клименко назвал отсутствие у САП полномочий самостоятельно начинать расследование народных депутатов и согласовывать следственные и негласные следственные действия в отношении нардепов.

"Поэтому мы не должны зависеть от воли другого должностного лица, вообще не имеющего отношения к Антикоррупционной структуре", - подчеркнул руководитель САП.

Фото: Клименко заявил, что коррупция в Украине не уменьшается (инфографика РБК-Украина)

Почему нужны международные следственные группы

Клименко обратил внимание на проблему экстрадиции и создание совместных следственных групп с другими государствами.

По его словам, большинство коррупционных схем сегодня выходят за пределы Украины и затрагивают сразу несколько юрисдикций.

В качестве примера он привел дело "Мидас", в легализации средств по которому задействовано большое количество юрисдикций.

"У нас есть необходимость создания международных следственных групп с другими юрисдикциями, чтобы максимально быстро и удобно получать доказательства в этом конкретном уголовном производстве и обмениваться информацией с прокурорами других юрисдикций", - пояснил Клименко.

По его словам, именно эти проблемы не решаются длительное время, и о них следует говорить открыто.

Между тем, в июле 2026 года стало известно о реформе "Энергоатома" после масштабного коррупционного скандала.

Премьер-министр Сергей Корецкий сообщил об обновлении устава компании , которое должно перезагрузить корпоративное управление "Энергоатомом" после разоблачения схемы откатов от контрагентов компании по делу "Мидас".

Напомним, в мае 2023 года детективы Национального антикоррупционного бюро и САП задержали на взятке в 2,7 миллиона долларов председателя Верховного суда Всеволода Князева.

Следствие установило, что судья вместе с сообщниками требовал средства за принятие нужного решения в пользу бизнесмена Константина Жеваго.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
УкраинаСАПКоррупция