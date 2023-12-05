ua en ru
Вт, 05 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Корупція в Київському апеляційному суді: одному з підозрюваних обрали запобіжний захід

Київ, Вівторок 05 грудня 2023 17:48
UA EN RU
Корупція в Київському апеляційному суді: одному з підозрюваних обрали запобіжний захід Архівне фото: одному із суддів Київського апеляційного суду обрали запобіжний захід (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський, Дмитро Левицький

Вищий антикорупційний суд сьогодні, 5 грудня, обрав запобіжний захід для одного з підозрюваних у справі про корупцію в Київському апеляційному суді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

Згідно з джерелами РБК-Україна йдеться про суддю Ігоря Паленика.

Зазначається, що слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП і застосував запобіжний захід до одного із суддів Київського апеляційного суду, якого підозрюють в одержанні неправомірної вигоди в розмірі 35 тисяч доларів за ухвалення рішення про скасування арешту майна.

Суд частково задовольнив клопотання прокурора та застосував до вказаного підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 4 млн гривень із покладенням відповідних процесуальних обов'язків.

Строк дії запобіжного заходу - до 03.02.2024.

Що відомо про справу

Нагадаємо, що 29 листопада НАБУ і САП викрили чотирьох суддів Київського апеляційного суду на одержанні хабаря у розмірі 35 тисяч доларів за ухвалення "потрібного" рішення.

Як згодом з'ясувало РБК-Україна, фігурантами справи є судді Юрій Слива, Віктор Глиняний, Ігор Паленик, В'ячеслав Дзюбін.

За версією слідства, один із суддів Київського апеляційного суду запропонував одній зі сторін у справі задовольнити скаргу щодо скасування арешту майна приватного товариства.

Йшлося про майно "Мотор-Січі" у справі екс-керівника підприємства В'ячеслава Богуслаєва. За це йому та трійці суддів у справі представник компанії мав надати неправомірну вигоду у розмірі 35 тисяч доларів. Попередньо, після одержання неправомірної вигоди 10 тисяч доларів суддя-посередник нібито залишив собі, а 25 тисяч доларів розділили інші колеги між собою.

Також відомо, що 30 листопада чотирьом суддям Київського апеляційного суду повідомили про підозру.

Вчора Вища рада правосуддя (ВРП) дала згоду на тримання під вартою чотирьох суддів Київського апеляційного суду.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ НАБУ САП Суд коррупция
NEWS
Дрони СБУ вдарили по ряду військових об'єктів окупантів у Криму, - джерела
Дрони СБУ вдарили по ряду військових об'єктів окупантів у Криму, - джерела
DAILY
Федір Веніславський: Вручення повісток плануємо через електронну пошту та рекомендованим листом
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Федір Веніславський: Вручення повісток плануємо через електронну пошту та рекомендованим листом